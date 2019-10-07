Инвесторы вложили $10 млрд в Новую Москву

Инвесторы позитивно относятся к Новой Москве, заявил во время проходящей в Мюнхене выставки недвижимости Expo Real глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его словам, сейчас общий объем инвестиций в этот район достигает $10 млрд.

Среди крупных инвесторов он назвал: чешский PPF, шведская Ikea, немецкий ритейлер Globus.

Кроме того, представители департамента рассказали, что объем налоговых поступлений, который обеспечит Новая Москва в столичный бюджет, за десять лет вырастит в шесть раз. Если в 2013 году поступления составлял 15,99 млрд руб., то в 2023 году эта сумма прогнозируется на уровне 100 млрд руб.

Халиль Аминов, Мюнхен