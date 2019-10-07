07 октября, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Около Ижевска планируют обновить участок федеральной трассы М-7 «Волга»

Федеральную трассу М-7 «Волга» планируют обновить около Ижевска и деревни Пирогово. Работы планируют начать 16 октября, завершить — в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Удмуравтодора.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,2 км. В этом году планируют обновить 500 м дороги. Во время работ будет перекрыта одна полоса движения. В итоге дорогу расширят, выровняют просевшие участки, уложат три слоя асфальтобетонной смеси, заменят барьерное ограждение и благоустроят остановочные площадки.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Новости компаний

Первые лица

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя