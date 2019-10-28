День бабушек и дедушек в России — 28 октября. К сожалению, за почти сто лет среднее количество внуков у российских стариков сократилось в 6,7 раза. В 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002 году — 87, а в 2019-м — только 81. То есть на одну условную семью (где одна бабушка и один дедушка) раньше приходилось в среднем около 11 внуков, в 2002-м — 1,7, в 2019 году — 1,6.

Международный день анимации — 28 октября. Российская анимация сейчас — самый экспортируемый подвид отечественного кинематографа. Узнаваемыми во всем мире мультяшными персонажами являются наши Фиксики, Малышарики, Маша и медведь. К празднику на Ялтинской киностудии также откроют первую детскую студию анимации. А на базе «Союзмультфильма» и студии Горького создадут консорциум детского кино.

День основания Российского военно-морского флота отмечают 30 октября. Именно в этот день в 1696 году Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного Военно-морского флота России: «Морским судам быть», и в России развернулось военное кораблестроение. А уже во второй половине XVIII века Российский военно-морской флот по количеству боевых кораблей вышел на третье место в мире.

День памяти жертв политических репрессий в России (30) отмечают акцией «Молитва памяти». На улицах и площадях городов и поселков зачитывают списки расстрелянных и погибших в лагерях в годы репрессий. Прийти на акцию может любой желающий. Организаторы раздают листочки с именами людей: имя, возраст, место работы, приговор. Каждый час чтение останавливается и совершается заупокойная молитва.

Листья с вишни в день памяти святого Луки (31) еще не опали — снег долго не ляжет. Если первый снег ляжет на сырую землю и не растает — значит весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую землю — в следующем году будет хороший урожай хлеба. В Иванов (Иоаннов) день (1) встречают зиму, ждут настоящих морозов: «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть».