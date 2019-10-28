«Ты еще пожалеешь!»

Наталья Радулова

Что такое порноместь

В Саранске судят 30-летнего гражданина, который после развода публиковал в соцсетях интимные снимки своей экс-супруги. Житель Залесовского района Алтайского края на днях уже приговорен к четырем месяцам исправительных работ за то же самое: мужчина выложил в Сеть «обнаженку» своей бывшей, и в итоге эти материалы «стали доступными для просмотра неопределенному количеству пользователей и повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени». Женщина из кузбасского города Мыски тоже предстанет пред судом за то, что разослала друзьям своего любовника домашнее порно с его участием — дама взбесилась, узнав, что ее «жених» давно женат.

Взломанные аккаунты, скрытые видеокамеры, кража телефонов, публикация когда-то полученных в подарок интимных фотосессий, создание фейковых страниц с предложением секс-услуг — как только оскорбленные партнеры не пытаются разрушить репутацию тех, кому еще недавно признавались в любви и кого теперь так яростно обвиняют в предательстве, измене, расставании, охлаждении. «Порноместь — размещение в публично доступной сети материалов открыто сексуального характера без согласия изображенного в них лица»,— объясняет «Википедия». В 90 процентах случаев жертвами порновозмездия становятся женщины, по всему миру мужчины охотнее берут на себя роль карателей: «Мне отмщение, и аз воздам!» Исследования Клер Макгиллин, профессора права в британском Университете Дарема, показывают, что чаще всего такие видео и фотоматериалы распространяют для запугивания и контроля.

«Мне сказали, что не смогут установить личность человека, слившего записи со мной на стриминговом порносайте,— жалуется мне девушка, которая так и не смогла привлечь к ответственности своего обидчика.— А я точно знаю, что снято это все в квартире моего бывшего бойфренда! Мы прожили вместе почти полтора года, а я и понятия не имела, что он тайком записывает на камеру наш секс. Зато теперь понимаю, что он имел в виду, когда после моего ухода говорил: "Ты еще пожалеешь, кинозвезда!"».

Закон, приравнивающий порноместь к сексуальному преступлению, принят в Израиле еще в 2014 году и предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В Англии и Уэльсе за такое можно получить до двух лет, в Японии — до трех, в Канаде — до пяти. В США можно и десять лет схлопотать за распространение порнографических изображений без согласия запечатленного лица. В российском законодательстве пока нет даже понятия порномести. Обычно решения у нас выносятся по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации». Но и то — если жертва сможет хоть что-то доказать.

Обычно женщины — а они и в России в большинстве таких случаев становятся потерпевшими — ничего доказывать даже не пытаются, слишком уж стыдно им. Вон в Приморье девушка, чьи откровенные снимки ухажер выложил на местном форуме, сначала написала заявление в полицию и на ухажера, и на администратора форума, а потом испугалась громкого расследования и затаилась. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю не без возмущения сообщают, что «заявительница не приезжает на опрос к участковому и не отвечает на звонки». А заявительница, наверное, рада хотя бы тому, что снимки удалили. И черт с ним, с возмездием.