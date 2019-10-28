Геронтология

От синего стареют?

Синяя подсветка всевозможных гаджетов ускоряет процессы старения, уверены ученые из Университета штата Орегон (США). По крайне мере, ее активно избегали дрозофилы — это плодовые мухи, чьи клеточные механизмы схожи с человеческим. Эксперименты с мухами показали, что те, которые ежедневно подвергались 12-часовому синему световому воздействию, жили намного меньше мух, либо полностью погруженных в темноту, либо «спящих» при отфильтрованном синем свете.

Кроме того, под воздействием синего света у мушек обнаружились повреждения головного мозга и генов, защищающих организм от стресса.

«Конечно, отказаться от гаджетов невозможно, но можно настроить их на блокировку синего излучения»,— говорит автор исследования Яга Гебултович.

Кардиология

На ночь глядя

Как правильно принимать лекарство для снижения давления, выяснили ученые из Университета Виго (Испания). Сейчас гипертоники, которые должны постоянно употреблять эти препараты, пьют их с утра. Но эксперимент, в котором приняли участие порядка 19 тысяч людей с повышенным давлением, показал, что намного эффективнее принимать лекарство перед сном. В этом случае показатели давления у участников проекта были ближе к норме, чем у тех, кто по-прежнему принимал препараты утром или днем. «Утренний прием помогает снизить утреннее давление. Прием же лекарств перед сном позволяет лучше контролировать давление и снижает риск смерти, вызванной сердечно-сосудистыми проблемами»,— считает руководитель исследования Рамон Гермида. Теперь предстоит выяснить, подходит ли такой режим всем.

Технологии

В новой оболочке

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Новый метод доставки лекарств в организм разработали ученые Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского (Новосибирск). Они обратили внимание на то, что большинство препаратов содержат труднорастворимые молекулы. Это значит, что лекарство медленно всасывается в кровь и, соответственно, нужно больше времени, чтобы оно начало действовать. Ученые предложили поместить эти молекулы в специальные нанокапсулы из растворимых полимеров. Такая капсула не только увеличит скорость всасывания, но и позволит уменьшить терапевтическую дозу. Метод уже был опробован в лаборатории на двух десятках самых разных лекарств. По словам заведующего лабораторией Николая Полякова, практически для всех метод сработал.

Неврология

Насилие изменяет мозг

У детей, которые в раннем детстве подвергались жестокому обращению, уменьшается объем головного мозга, заявляют исследователи из Медицинской школы Нью-Йоркского университета (США). Они отмечают, что стресс, который испытывает ребенок, сам по себе негативно влияет на гиппокамп — часть системы мозга, которая отвечает за формирование эмоций и консолидацию памяти. А присутствие рядом жестокого родителя усиливает эти процессы. Эксперимент на крысах показал, что у детенышей самки, которая проявляла жестокость по отношению к ним в первые недели жизни, не только был ограничен рост объема головного мозга, но и менялось поведение — они пытались дистанцироваться от матери. «Длительное насилие может нанести ущерб мозгу ребенка, в то же время его можно смягчить хорошим уходом»,— говорит автор исследования Регина Салливан.

Диетология

Йогуртом по давлению

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Продукт, который позволяет контролировать артериальное давление, обнаружили ученые из Бостонского университета (США). Они проанализировали данные о состоянии здоровья женщин и их диетические пристрастия, обратив особое внимание на йогурт. Оказалось, что женщины, которые употребляли пять или более порций йогурта в неделю, имели более низкий риск развития высокого артериального давления по сравнению с теми, кто равнодушен к этому продукту. По мнению ученых, секрет такого целебного свойства — в его составе, который включает много белка, кальция, магния, калия и витамина D. Каждый из этих компонентов ассоциируется с регулированием давления, а вместе они составляют ту силу, которая позволяет его снижать.

Психология

Главное верить

Если врач верит в успех лечения, то оно и на самом деле дает хорошие результаты. Теперь это подтверждено исследованиями Дартмутского колледжа (США). Ученые смоделировали ряд ситуаций, в которых участники, исполнявшие роль врачей, «лечили» у настоящих пациентов термические ожоги кремами-«пустышками». Специальные датчики следили за выражением лица каждого участника эксперимента и фиксировали уровень болевых ощущений у пациентов. Интересно, что в тех случаях, когда врач выражал участие, пациент отмечал его чуткость и говорил, что «крем» помогает и боль от ожога снизилась. «Наше исследование показывает, что на клинические результаты большое влияние оказывает социальное взаимодействие врача и пациента. И это необходимо учитывать»,— говорит старший автор исследования Люк Чанг.

Опрос

Зачем вам витамины?

В России каждый третий принимает витамины в виде таблеток, сиропов или мультивитаминных комплексов. В основном это женщины (43%) и молодежь от 18 до 34 лет (46%). И каждый четвертый принимал витамины курсами – 1–2 раза в год. С какой целью россияне пьют витамины?