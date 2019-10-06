Минздрав: применять технологию геномного редактирования пока рано

Министерство здравоохранения России полагает, что применение технологии геномного редактирования у эмбриона с целью рождения здорового ребенка пока рано, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. При этом Минздрав прорабатывает вопрос проведения соответствующих научных исследований вместе с Министерством образования.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации еще в 2017 году на конгрессе Национальной Медицинской Палаты указало на необходимость урегулирования вопроса проведения научных исследований с использованием технологий генетического редактирования... <...> На сегодняшний же день развитие технологий редактирования генома таково, что об их клиническом применении говорить пока рано»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Перед проведением эксперимента необходимо всесторонне изучить данный вопрос, включая возможные осложнения, добавили в пресс-службе. На сегодняшний день российское законодательство в сфере здравоохранения не допускает применения подобных технологий, поскольку в рамках оказания медицинской помощи должна обеспечиваться безопасность используемых методов, указали в ведомстве.

О намерении получить в Министерстве здравоохранения разрешение на эксперимент по редактированию генома эмбриона человека ранее заявлял молекулярный биолог Денис Ребриков. Он планирует отредактировать эмбрион будущего ребенка пары с наследственной глухотой, чтобы младенец родился без патологии.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Генная инженерия обратилась к детям».