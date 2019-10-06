Рок-группы собирают кинотеатры

Концерт Metallica с симфоническим оркестром добрался до кинотеатров. Выступление американской группы покажут на большом экране 9 октября. Сеансы, которые будут параллельно идти в кинотеатрах по всему миру, ограничатся одним днем. Покажут фильм-концерт Metallica и в Москве. Практика показывать отснятые шоу музыкантов по такой схеме в последнее время набирает популярность. На днях на экраны вышел концерт бывшего фронтмена Pink Floyd Роджера Уотерса. На очереди выступление Depeche Mode. Насколько успешными получаются такие фильмы-концерты? И можно ли в кинозале прочувствовать те же эмоции, что и возле сцены? Разбирались Владислав Викторов и Ольга Сергиенко.

Презентовать свой фильм-концерт Metallica будет одновременно в 3 тыс. кинотеатрах по всему миру. В том числе и в Москве. В честь 20-летия шоу S&M2 американская рок-группа записала свое совместное выступление с симфоническим оркестром. Покажут фильм в среду вечером.

По той же системе зрителям из разных стран на этой неделе свою картину «Мы и они» показал основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Он записал фильм-концерт в Амстердаме, который отыграл во время последнего европейского тура в 2018 году. Премьера картины состоялась в Венеции, где киноверсию выступления Уотерса оценили высоко. И вот в минувшую среду картину увидели зрители в разных странах.

Такие эксклюзивные показы позволяют заполнить зал до отказа, отметил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, в последнее время фильмы-концерты становятся все более популярными, а все потому, что звук в кино стал максимально реалистичным. «Ощущение присутствия на концерте стараются воплотить в кинозале. Интересно кинотеатрам, потому что это означает полный зал на один сеанс. Одна из стратегий — создание и событийности, и коллективного просмотра, сочетание и социальной истории, и технического качества, которое сегодня дает современный кинотеатр. Это не может быть такой массовой историей: в музыке все очень персонально», — подчеркнул Олег Березин.

Концерты в кино не только как жанр, но и как элемент художественного фильма голливудские студии стали эксплуатировать регулярно и добиваются в этом серьезных успехов. Лучший пример — прошлогодний байопик «Богемская рапсодия». Самым ярким моментом фильма, который получил сразу две оскаровские статуэтки, стало воссозданное выступление группы Queen на фестивале Live Aid в 1985 году. Зрители в сети с восторгом писали о том, что будто вернулись на машине времени в прошлое и сходили на тот самый концерт. Фильм собрал больше $900 млн. Впечатлила публику и совместная работа Леди Гаги с Бредли Купером. Они вместе снялись в ремейке картины «Звезда родилась». В фильме были исполнены песни, которые Леди Гага написала специально для съемок, и получила за это «Оскар».

Технологии, которые позволяют показывать шоу в кинозалах с очень высоким качеством звука и картинки, открывают перед музыкантами серьезные источники для дополнительных доходов и пиара, отметил обозреватель портала Stereo.ru Александр Беляев. Скоро фильмы-концерты начнут выпускать не только заслуженные, но и многие перспективные молодые исполнители. «Поколенческого водораздела особо не существует, потому что музыка находится в каком-то едином пространстве. 15-летний для себя откроет Pink Floyd, а это музыка его дедушки. Placebo, Muse снимали концерты, современные группы, конечно, к этому придут»,— считает Александр Беляев.

Помимо Metallica, в кинотеатрах в ближайшее время появятся и другие музыканты с солидной армией фанатов. Концерт певицы Шакиры зрители увидят 13 ноября. А 21 ноября также одним днем в кино покажут выступление группы Depeche Mode. Стоимость билетов на фильм-концерт Metallica, показ которого состоится 9 октября, не превышает 700 руб.