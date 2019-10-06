Чем известен Евгений Бушмин

На 62 году жизни скончался заместитель председателя Совета федерации Евгений Бушмин. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Бушмин Евгений Викторович родился 4 октября 1958 года в деревне Лопатино Сергачского района Горьковской (Нижегородской.— “Ъ”) области. В 1980 году окончил Горьковский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «инженер-экономист».

С 1979 по 1982 год работал в НИИ прикладной математики и кибернетики, с 1982 по 1990 год — в НИИ механики при Горьковском государственном университете. В 1985 году занимал пост заведующего сектором автоматизации решения экономических задач.

С 1990 по 1993 год был директором акционерного общества «Научно-производственная корпорация "Контур"» в Нижнем Новгороде. В 1993 году избрался депутатом Госдумы от Сергачского избирательного округа №122. Был заместителем председателя депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря». Входил в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

C 1996 по 1998 год занимал пост первого заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С 1998 по 2001 год являлся заместителем министра финансов РФ.

20 ноября 2001 года был назначен представителем в Совете федерации от правительства Нижегородской области. С 21 сентября 2005 года представлял в Совете федерации исполнительный орган государственной власти Ростовской области. С апреля 2013 года — заместитель председателя Совета федерации. В 2014 году попал в санкционный список властей США в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Кандидат экономических наук. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Александра Невского за «заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу», многими медалями.