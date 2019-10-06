Игрока «Крыльев Советов» Соболева впервые вызвали в сборную России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев впервые вызван в сборную России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Игрок примет участие в подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно.

Соболев вызван в сборную вместо нападающего «Локомотива» Федора Смолова. получившего травму в матче с тульским «Арсеналом». Заявка российской сборной выглядит следующим образом:

Вратари : Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Сослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Сослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург). Защитники : Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»). Полузащитники : Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Баринов, Владислав Игнатьев (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Павел Могилевец («Рубин», Казань) Денис Черышев («Валенсия», Испания).

: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Баринов, Владислав Игнатьев (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Павел Могилевец («Рубин», Казань) Денис Черышев («Валенсия», Испания). Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Александр Соболев («Крылья Советов», Самара).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в подмосковном Новогорске. Матч с Шотландией пройдет 10 октября в «Лужниках», игра со сборной Кипра состоится 13 октября в Никосии.

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I c 15 очками. Кипр занимает четвертую позицию с семью очками, Шотландия на пятом месте с шестью очками. Лидерство в группе принадлежит сборной Бельгии, на счету которой 18 очков.