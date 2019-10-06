Игрока «Крыльев Советов» Соболева впервые вызвали в сборную России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев впервые вызван в сборную России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Игрок примет участие в подготовке к отборочным матчам чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября соответственно.
Соболев вызван в сборную вместо нападающего «Локомотива» Федора Смолова. получившего травму в матче с тульским «Арсеналом». Заявка российской сборной выглядит следующим образом:
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в подмосковном Новогорске. Матч с Шотландией пройдет 10 октября в «Лужниках», игра со сборной Кипра состоится 13 октября в Никосии.
После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I c 15 очками. Кипр занимает четвертую позицию с семью очками, Шотландия на пятом месте с шестью очками. Лидерство в группе принадлежит сборной Бельгии, на счету которой 18 очков.
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