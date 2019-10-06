«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Локомотив» в Москве закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У москвичей голы забили: Эдер (9-я минута матча) и Алексей Миранчук (45-я, с пенальти), у гостей гол на счету Эванса Кангвы (11-я).

Благодаря победе «Локомотив» вернулся на первое место в таблице РПЛ — в активе у москвичей, как и санкт-петербургского «Зенита», 26 очками, однако «Локомотив» опережает «Зенит» благодаря статистике личных встреч. «Урал» с 14 очками на седьмой позиции.

18 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет в Грозном с «Ахматом», «Арсенал» двумя днями позже примет «Сочи».