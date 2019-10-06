Ушаков: встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС теоретически возможна

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа теоретически может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Чили 16–17 ноября, однако по состоянию на данный момент вопрос встречи двух лидеров пока не прорабатывался, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Теоретически (встреча. — “Ъ”) возможна, конечно, но практически этот вопрос еще не прорабатывался»,— сказал господин Ушаков (цитата по РИА Новости). Помощник президента добавил, что российская сторона всегда открыта для диалога с американскими коллегами и от подобных встреч никогда не отказывается.

Пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, возможна ли встреча двух лидеров в каком-либо формате на полях саммита АТЭС, сообщил, что конкретики на этот счет пока нет.

Напомним, российский и американский лидеры встречались несколько раз. Их первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Беседа продлилась более двух часов, по ее итогам стороны объявили о достижении договоренностей по Сирии, Украине, кибербезопасности, а также по обмену послами. Вторая встреча состоялась 11 ноября того же года во время саммита АТЭС во Вьетнаме и была короткой. По ее завершению президенты одобрили совместное заявление по Сирии.

В 2018 году президенты встречались дважды. В июле в Хельсинки состоялся первый полноформатный саммит лидеров России и США. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог. Наконец, в июне 2019 года господа Путин и Трамп провели переговоры на полях саммита G20 в японской Осаке.

Подробнее о беседе лидеров России и США в Осаке — в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».