Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Мероприятие стартовало сегодня, 28 июня, и продлится два дня (до 29 июня). Лидеры РФ и США ранее обменялись несколькими фразами перед церемонией фотографирования с другими участниками саммита.

«Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, как и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы»,— сказал господин Трамп, открывая встречу (цитата по «РИА Новости»).

«Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки»,— сказал в ответ господин Путин (цитата по ТАСС).

WATCH: President Trump can be heard telling Russia's Putin not to meddle in the upcoming U.S. election ? ?? https://t.co/z37DFv9BWc pic.twitter.com/ftvvCxJY5l — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 28 июня 2019 г.

Как ожидается, президенты двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе в Иране, Сирии, Афганистане, Венесуэле, на Украине. Принятие итогового документа после переговоров не планируется.

У господина Путина в рамках саммита также состоятся переговоры с президентами ЮАР, Франции, Южной Кореи, Турции, Египта, с премьер-министром Великобритании, канцлером Германии и наследным принцем Саудовской Аравии.

Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».