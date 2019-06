Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Мероприятие стартовало сегодня, 28 июня, и продлится два дня (до 29 июня). Лидеры РФ и США ранее обменялись несколькими фразами перед церемонией фотографирования с другими участниками саммита.

«Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую членов российской делегации, как и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы»,— сказал господин Трамп, открывая встречу (цитата по «РИА Новости»).

«Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки»,— сказал в ответ господин Путин (цитата по ТАСС).

WATCH: President Trump can be heard telling Russia's Putin not to meddle in the upcoming U.S. election ? ?? https://t.co/z37DFv9BWc pic.twitter.com/ftvvCxJY5l