МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве. В столице сегодня, 6 октября, ожидается усиление ветра и дождь со снегом. Неблагоприятные погодные условия продлятся до 21:00, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12–17 м/с»,— заявили в МЧС.

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ожидаются осадки, местами сильные. Температура воздуха опустится до 2–4°С (по области 0–5°С).

МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Горожанам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.