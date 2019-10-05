Меган Маркл отстоит спокойствие в суде

Меган Маркл устала от нападок прессы: представительница британской королевской семьи, герцогиня Суссекская подала в суд на таблоид Mail on Sunday. Об этом на официальном сайте герцога и герцогини Суссекских сообщил ее супруг принц Гарри. В последнее время Меган Маркл регулярно подвергается критике со стороны СМИ. Чаще всего ей достается за несоблюдение королевского протокола: вопреки правилам, Меган Маркл самостоятельно закрывает за собой дверь автомобиля, носит черное и не стесняется публично демонстрировать свои чувства к мужу.

Принца Гарри начали критиковать за выбор невесты еще до свадьбы, которая состоялась полтора года назад. Таблоиды обращали внимание на то, что избранница внука Елизаветы II разведена, работала фотомоделью и актрисой. На этот раз издание Mail on Sunday разместило на своих страницах выдержки из личного письма герцогини Суссекской, вновь выставив ее не в лучшем свете, отметил собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Частное письмо принцессы было направлено в феврале ее отцу, Томасу Марклу. Главный смысл письма — настоятельная просьба к нему перестать давать интервью журналистам, поскольку это наносит большой ущерб престижу принцессы. В заявлении принца Гарри говорится, что сейчас сложилась такая ситуация, что фабрикации, выдумки, появляющиеся на страницах некоторых бульварных газет, затем разлетаются по всему миру и воспринимаются населением земного шара как истина в последней инстанции.

Раньше принц Гарри говорил, что зачастую за столь предвзятым отношением к его супруге стоит элементарный расизм и сексизм. Теперь уже много критики звучит и в адрес самого принца Гарри за то, что он выступил с таким заявлением.

Считается, что это не совсем справедливо, потому что значительная часть прессы вполне позитивно относилась и к нему, и к тому, что делает его супруга.

Конечно, это очень редкий случай, когда член королевской семьи обращается в суд. Например, известен случай, как фотограф сделал снимок супруги принца Уильяма без лифчика, был подан судебный иск, он каким-то образом был урегулирован. Но чтобы член королевской семьи обратился с таким открытым письмом, прецедентов этому нет. Mail on Sunday может этот процесс выиграть: письмо они не выкрали, а получили лично из рук Томаса Маркла, а значит, это все законно. Кроме того, содержание письмо уже до этого пересказывалось в прессе, как минимум четыре раза. Поэтому иск с их точки зрения безоснователен».

Представлять интересы Меган Маркл в суде будет компания Schillings. В Великобритании она известна работой по защите приватности и репутации знаменитых клиентов, в том числе писательницы Джоан Роулинг. По мнению директора московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуарда Савуляка, есть вероятность, что до суда дело не дойдет, и ситуация разрешится мирно: «Тут большой вопрос, нельзя ли считать публикацию выдержек из этого письма разглашением частных данных и вмешательством в частную жизнь. Если делаются какие-то выводы, которые, по мнению истицы, могли нанести моральный вред, в суд вполне подавать можно. Вроде бы беспристрастный английский суд, тем не менее, будет учитывать, кого именно эта заметка касается. Поэтому предположу, что, как только иск будет подан, серьезность намерений будет подтверждена, таблоид или извиниться, или какие-то формальные деньги выплатит, может быть, напечатает опровержение. Но я бы не исключал, что СМИ может пойти по пути обострение ситуации. Если они посчитают, что они на освещении этого процесса смогут заработать 6 млн, а потенциально могут заплатить только 150 тыс. фунтов, то могут в эту авантюру пуститься. Но я почему-то думаю, что они уже нужные им дивиденды собрали и вряд ли будут пытаться что-то доказывать в суде».

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Также накануне стало известно, что принц Гарри подал в суд на два других издания — Sun и Daily Mirror. Он обвиняет таблоиды в прослушке своей голосовой почты.

Лилия Галявиева