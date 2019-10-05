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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка». У центрального склада Ozon на проспекте Обуховской Обороны собралось порядка 40 человек (в среднем в утренние смены по выходным на доставки отправляется около сотни курьеров).

Участники забастовки недовольны начисленными зарплатами и условиями работы. Они сообщили, что летом в компании изменилась система, рассчитывающая полагающееся курьеру, и уже третий месяц кряду она дает сбои — накануне сотрудники в очередной раз недосчитались от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Участники забастовки написали заявление на имя директора «Интернет-решений» (юрлицо Ozon в России) Александра Шульгина.

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