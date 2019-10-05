Губернатор ЯНАО пообещал усложнить жизнь алкомаркетам

В ходе прямого эфира в Instagram губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о планах строительства в регионе 1 млн кв. м. жилья. По его словам, уже сейчас в новых микрорайонах он видит проблему - первые этажи отдаются алкомаркетам. «Конечно, это тема спорная – с одной стороны, это малый бизнес, который дает рабочие места. Но с моей точки зрения, нужно думать о безопасности жителей и вопросах преступности. Поэтому, я думаю, что мы усложним жизнь подобным заведениям, как минимум, вынесем их из дворовых территорий, чтоб туда в тапочках нельзя было ходить»,— пообещал глава округа.