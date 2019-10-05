Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) (.pdf). При этом доля россиян, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, но не имеет возможности, остается на уровне 2007 года (44%).

По оценкам ЦБ, доля семей, которые смогут обслуживать ипотеку из расчета 30 кв. м на человека, составляет 26,9%. Однако, доля семей, для которых доступны ипотечные кредиты, значительно меняется в зависимости от количества детей. Для сравнения, лишь 5,1% российских семей с тремя детьми может позволить себе ипотеку на жилье площадью 18 кв. м на одного человека. 3,1% аналогичных семей смогут обслуживать ипотеку на жилье площадью 30 кв. м на одного члена семьи.

Напомним, по итогам 2019 года средневзвешенная годовая ставка по ипотеке может равняться 10%. К 2024 году благодаря запущенному нацпроекту «Жилье и городская среда» средняя ставка должна будет составить 7,9%. Показатель в 8,9%,установленный на этот год, достигнуть уже не получится.

О том, как выросшие ставки тормозят выполнение жилищного нацпроекта, читайте в материале “Ъ” «Ипотека не оправдала ожиданий».