Глава ОНК возложил вину в драке в колонии № 9 на ее сотрудников

Председатель краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников считает сотрудников колонии № 9 в Соликамске виновными в случае избиения и насилия осужденного с последующей массовой дракой, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сотрудники колонии допускали свободное перемещение осужденных между отрядами, без разрешения администрации.

По его данным, в массовой драке участвовало от 60 до 200 человек. При этом использовались табуретки, штакетник. До 30 осужденных получили травмы, трое были госпитализированы. Некоторые заключенные сообщили проверяющим ОНК о нетрезвом состоянии нападавших.

Ранее следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников исправительной колонии №9 в Соликамске. Следствие считает, что в результате халатного исполнения ими обязанностей 22 сентября 2019 года осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии, было совершено тяжкое преступление в отношении другого заключенного. После чего на территории учреждения произошла драка между осужденными. А первое уголовное дело было возбуждено в отношении осужденных, которые издевались над другим заключенным. Им инкриминируются насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц.