Знаменитые жильцы доходных домов Москвы

Исторические доходные дома с великолепными фасадами и громкими именами архитекторов — гордость Москвы. Эти дома заслуженно имеют статус культурных достопримечательностей столицы во многом благодаря своим знаменитым жильцам. Сегодня стало престижным жить не просто в элитном доме, каких за последние 20 лет выстроено много, вошло в моду понятие «легендарные дома», и именно поэтому взыскательная публика выбирает для проживания прекрасно отреставрированные бывшие доходные дома не только с богатыми интерьерами, но и с историей.

Назовем самые примечательные адреса, заставляющие чаще биться сердца известных деятелей крупного бизнеса, искусства, политики.

Романов переулок, 3 — доходный дом А. Д. Шереметева по проекту архитектора А. Ф. Мейснера, построен в 1895–1898 годах.

Здесь до революции 1917 года жили артисты Большого театра и Московской консерватории, именитые врачи и адвокаты. В советские годы дом не потерял своей значимости, а, напротив, стал называться 5-й Дом Советов. 19 мемориальных досок на его фасаде сообщают, что среди обитателей дома были: Жуков, Рокоссовский, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Буденный, Чуйков, Тимошенко, Малиновский, Фрунзе, Мясищев, Троцкий, Жданов, Косыгин. Что примечательно, в коммунальных квартирах, расположенных в этом же знаменитом доме, жили простые люди, работавшие прислугой у вышеперечисленных домовладельцев. Сейчас в доме проживают потомки этих именитых фамилий по соседству с арендующими квартиры экспатами. Один из современных жильцов дома — живописец Александр Шилов.

Большая Полянка, 44 — доходный дом М. М. Малышева polyanka44.com.

Прекрасный неоклассический исполин, построенный в 1913–1914 годах самым модным тогда архитектором Г. А. Гельрихом на месте некогда стоявших здесь уютных особнячков, в одном из которых жил великий портретист В. А. Тропинин. К 1930-м годам превращается в «интеллигентский оазис Замоскворечья», когда в квартиру №57 на пятом этаже въезжает знаменитый художник Лев Бруни вместе с супругой Ниной Бальмонт (дочерью поэта Константина Бальмонта). С этого времени история дома на Большой Полянке, 44 неразрывно связана с великими именами русской культуры: к Бруни часто захаживали в гости Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Осип и Надежда Мандельштам, Генрих Нейгауз, Николай Пунин и другие. В мемуарах многих из них упоминаются душевные вечера у Бруни с чтением стихов, музицированием, жаркими спорами о судьбах русской культуры.

После грандиозной реставрации в 2015–2018 годах дом обрел новую жизнь и именитых жильцов, всем сердцем любящих этот уголок Замоскворечья.

Большая Садовая, 10 — доходный дом И. Д. Пигита, более известный как Булгаковский дом.

Доходный дом в стиле модерн в 1902–1905 годах выстроили архитекторы Э. С. Юдицкий и А. А. Милков по заказу московского миллионера, табачного фабриканта и благотворителя Ильи Пигита, который сдавал квартиры внаем представителям интеллигенции. Стены легендарного дома помнят художников Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского и Георгия Якулова, политика и писателя Владимира Бонч-Бруевича. Здесь провел последние годы жизни художник Василий Суриков, стрелялся и остался жив меценат Николай Рябушинский, останавливалась у родственников Пигита, перед покушением на Ленина, Фанни Каплан. На одной из богемных вечеринок у художника Якулова Сергей Есенин познакомился с Айседорой Дункан. Современники говорили, что «здесь можно было увидеть “всю Москву” — от наркома просвещения до начинающего художника, от прославленного режиссера до футуристического поэта».

Самым же знаменитым жильцом этого дома был Михаил Булгаков, который с 1921 по 1924 год проживал в квартире №50. Здесь он написал «Белую гвардию». Именно этот дом под выдуманным номером 302-бис с нехорошей квартирой №50, где останавливался Воланд со своей свитой, описан в романе «Мастер и Маргарита».

В наши дни пятый этаж легендарного дома долгое время занимало представительство Rolls-Royce в Москве.

Говоря о Булгакове, нельзя не упомянуть и другой московский адрес.

Пречистенка, 13 — доходный дом Я. А. Рекка

Дом, построенный в 1911–1912 годах по проекту Г. А. Гельриха. Жить здесь могли позволить себе только очень состоятельные люди — роскошные «барские» квартиры в семь комнат. Дом и сегодня является одним из самых дорогих объектов элитной недвижимости Москвы. До революции весь шестой этаж занимал А. П. Фаберже — родственник знаменитого на весь мир ювелира. После событий 1917 года бежал из России, а по Москве еще долго ходили слухи о тайниках, якобы оставленных в стенах пречистенской квартиры. После революции квартиры были переделаны в коммунальные, и дом был заселен художниками, актерами и режиссерами, став средоточием артистической жизни. Среди них были члены группы «Бубновый валет», друзья Михаила Булгакова, который часто бывал здесь в гостях. Писатель упоминает полюбившийся дом в двух своих произведениях — в «Мастере и Маргарите» и «Собачьем сердце». Судя по описанию вестибюля с мраморной лестницей, профессор Преображенский жил именно в этом доме, хотя Булгаков указывает другой адрес — Пречистенка, 24. Описание комнат в квартире Фаберже с огромной люстрой на цепи встречается в «Мастере и Маргарите», когда автор описывает квартиру Анны Францевны де Фужере — выдуманного персонажа с фамилией, похожей на Фаберже.

*Застройщик АО «Телеком». Проектная декларация на сайте polyanka44.com.