Путин заинтересовался возможностью объединить российскую медицину в корпорацию

Президент России Владимир Путин обсудил возможность создания корпорации по медицине по примеру госкорпорации «Росатом». «А здравоохранение может работать как корпорация?» — спросил господин Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

При этом Минздрав оставался бы контролирующим ведомством. «В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее»,— приводят информагентства слова президента РФ. «А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями»,— сказал Владимир Путин.

Летом он по итогам вчерашней встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой поручил ей подготовить предложения по модернизации первичного звена в здравоохранении. Пока оглашенные вице-премьером меры не предполагают радикальных изменений в этой сфере, но вполне соответствуют новому общемировому тренду.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Повторный визит в поликлинику».