СПЧ попросил Чайку обратить внимание на громкие дела против врачей

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на громкие уголовные дела против медиков за врачебную ошибку. СПЧ привел в пример несколько резонансных случаев.

В частности, в Астраханской области в августе приговорили к двум годам лишения свободы врача-психиатра А. А. Шишлова по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла за собой тяжкий вред здоровью или смерть человека по неосторожности). Он был лечащим врачом пациента, который в 2017 году совершил убийство, будучи в психотическом состоянии. Больного застрелили при задержании. Перед инцидентом врачи решили перевести его на амбулаторное наблюдение и прекратить принудительное лечение. Решение принималось врачебной коллегией, оно было утверждено судом. Ответственность понес только лечащий врач.

«Врачебное сообщество в целом расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег»,— говорится в обращении.

СПЧ также обратил внимание на резонансный случай в Нижегородской области, где в сентябре арестовали сердечно-сосудистых хирургов М. Н. Кудыкина и А. Н. Васягина. Они обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В 2015 году врачи предложили ему приобрести стент для периферийной артерии, которого тогда не было в больнице. Это нужно было для того, чтобы спасти конечность человека. Спустя четыре года после выписки он пожаловался в правоохранительные органы, несмотря на то, что конечность была спасена. Сотрудники больницы, в которой работают обвиняемые, связали уголовные дела с их активной деятельностью в защиту прав врачей.

Напомним, в конце июня на официальном портале нормативно-правовых актов появился законопроект Следственного комитета России (СКР) об уголовной ответственности врачей, который вводит две новые уголовные статьи. Через несколько часов документ был снят с сайта. В СКР заявили, что на портале «по ошибке» оказался обсуждавшийся еще в прошлом году вариант, который вызвал критику среди медицинского сообщества. В новом варианте изменятся положения об ответственности врачей — лишение свободы за врачебные ошибки в нем предусматривается.

Подробнее — в материале “Ъ” «На официальном портале произошла врачебная ошибка».

О громком деле врача-психиатра из Астраханской области читайте в материале «Огонька» «Караемая психиатрия».