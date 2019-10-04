Жители России счастливы за 161 тыс. руб. в месяц, москвичи — за 212 тыс.

Сервис по поиску работы Superjob представил результаты нескольких опросов по зарплатным ожиданиям жителей России. Так, в первом опросе 2,5 тыс. респондентов в 449 населенных пунктах спрашивали: «Сколько денег в месяц достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» Как выяснилось, в 2019 году для этого необходимо 161 тыс. руб. в месяц, при этом в 2018 году зарплатные ожидания «счастливых» людей составляли 159 тыс. руб., в 2017 году — 184 тыс. руб., а 2016 году — 175 тыс. руб.

«Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. руб. соответственно,— отмечают в Superjob.— Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми». Также в Superjob заявили, что «запросы растут с увеличением уровня фактического дохода»: «Россиянам с зарплатой до 30 тыс. руб. для счастья нужно 117 тыс. руб. в месяц, гражданам с зарплатой более 80 тыс. руб. необходимо в среднем 238 тыс. руб.».

Во втором опросе приняли участие жители 27 городов с населением более 500 тыс. человек: по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов. «Выше всего стоимость счастья у москвичей — 212 тыс. руб. в месяц,— констатируют в сервисе по поиску работы.— На втором месте Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.)». Далее следуют Саратов, Челябинск и Нижний Новгород. Санкт-Петербург занял десятое место со 165 тыс. руб., разделив этот результат с Красноярском. «Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. руб.) и Оренбурга (115 тыс. руб.)»,— говорится в результатах опроса.

Валерия Мишина