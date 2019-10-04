Из свежей почты

Андрей Перелыга, 15 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 158 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 41 тыс. руб.

Андрей родился обмотанным пуповиной, в тяжелом состоянии. Месяц его выхаживали в больнице, лечение назначили сразу, но в год у малыша начались судороги, и лечение пришлось прервать. Приступы купировали, а реабилитацию врачи запретили. Лишь через два года я стала возить сына в медцентры. Поначалу платили сами, потом все средства иссякли. Благодаря Русфонду мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). Андрюша окреп, стал лучше двигаться, уменьшилась мышечная спастика. Лечение в ИМТ нельзя прерывать, но нам без помощи не справиться. Ирина Перелыга, Кемеровская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Андрей нуждается в очередной госпитализации. Надо снизить тонус мышц, улучшить координацию, развить мелкую моторику и речь».

Ваня Ткаченко, 3 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 145 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 35 тыс. руб.

Когда сыну исполнился месяц, я заметила, что у него сильно выпирает затылок, а лоб непропорционально широкий. Педиатр направила нас на обследование в областной медицинский центр. У Вани обнаружили деформацию черепа из-за преждевременного сращения черепных швов. Это опасная патология, так как мозгу будет некуда расти. В сентябре Ваню прооперировали в московской клинике по госквоте. Чтобы закрепить результат операции, нужно носить специальный шлем. Но госквот на такое лечение нет, и мы не можем его оплатить. Помогите нам! Ирина Ткаченко, Орловская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «После реконструктивной операции Ване нужно обязательно носить шлем-ортез. Он скорректирует рост костей, голова примет анатомически правильную форму».

Радомир Царук, 5 лет, деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 246 560 руб.

Цена лечения 394 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 48 тыс. руб.

Сын родился со спинномозговой грыжей, кроме того, у него обнаружили двустороннюю косолапость — обе ножки были деформированы. На пятый день жизни Радомира прооперировали в городской больнице: иссекли грыжу. Возникло осложнение — частичный паралич ног. Лекарства, курсы иглотерапии и массажа, операция (ахиллотомия) толком не помогали. Стопы на время удавалось выправить, но потом они вновь подворачивались, нормально стоять и ходить сын не может, передвигается на четвереньках, а в основном сидит. Я узнала, что в ярославской клинике доктор Вавилов помогает деткам с такими проблемами, и повезла сына на прием. Доктор сказал, что Радомир будет ходить! Умоляю, помогите оплатить лечение! Виктория Царук, Нижегородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мальчику требуется курс этапных гипсований и операция на обеих стопах».

Никита Пеньков, 10 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 120 758 руб.

Цена лечения 527 310 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 177 552 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 29 тыс. руб.

Никита родился крохотным, грудная клетка была деформирована, бедра искривлены. У него был нарушен рост костей. Переломы преследовали Никиту — за первый год жизни сын перенес их более десяти. Нам рассказали, что в Москве есть клиника, где таким детям могут помочь. Оплатить лечение помогли читатели Русфонда. Спасибо огромное! Никита окреп, встал на ноги. Этой весной сыну сделали операцию, после нее плотность костей снизилась. Нужно возобновить лечение, а денег нет. Не оставляйте нас! Светлана Пенькова, Курская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Елена Орлова: «У Никиты тяжелая форма заболевания, но благодаря вовремя начатому лечению мы многого добились. Чтобы закрепить результат операции и повысить плотность костной ткани, лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию нужно продолжить».

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