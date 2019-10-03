«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиге Европы

«Краснодар» уступил испанскому «Хетафе» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Прошедшая в Краснодаре встреча закончилась со счетом 2:1 (Анхель, 36, 61 — Ари, 69).

После двух туров «Хетафе» возглавляет таблицу группы С (шесть очков). «Краснодар» (0 очков) замыкает таблицу.

В третьем туре «Краснодар» 24 октября в гостях сыграет с турецким «Трабзонспором», «Хетафе» в тот же день примет швейцарский «Базель».