Delivery Club поймали на нескромности

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану возбудило дело в отношении Delivery Club. Поводом стала реклама, размещенная компанией в казанском эфире радио «Европа плюс». УФАС считает содержащуюся в ролике фразу «доставка еды №1 в России» недостоверной рекламой, транслирующей «не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара» перед конкурентами. В Delivery Club заявляют о готовности подтвердить лидерство исследованиями рынка.



Как сообщили “Ъ” в УФАС по Татарстану, в ходе мониторинга сотрудники ведомства обнаружили рекламу сервиса доставки еды Delivery Club на радиостанции «Европа плюс Казань». Ролик содержал фразу «Деливери Клаб, доставка еды №1 в России», что, по мнению ведомства, является недостоверной рекламой, поскольку сравнение с другими товарами «путем употребления слов „лучший“, „первый“, „номер один“ должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение».

УФАС возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 закона «О рекламе» в отношении ООО «Деливери клаб», а также АО «Медиа плюс», которое заключило договор на распространение рекламы с ООО «Румедиа Казань» (владеет радиочастотой, на которой в Казани вещает «Европа плюс»). Им грозят штрафы 100–500 тыс. руб. Рассмотрение дела запланировано на конец октября. К этому времени стороны должны предоставить в УФАС информацию о должностных лицах, отвечавших за изготовление, размещение и распространение рекламы, а также учредительные документы.

ООО «Деливери Клаб» входит в Mail.ru Group. Delivery Club работает в 120 городах России и объединяет около 10,5 тыс. ресторанов. Morgan Stanley в своем отчете называл сервис лидером на рынке доставки готовой еды в России в 2018 году с долей 44%.

«Медиа плюс» является рекламной службой, входящей в медиахолдинг «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), который владеет радио «Европа плюс», «Дорожным радио», «Ретро FM», «Новым радио». Согласно данным ЕМГ, по итогам шести месяцев 2019 года совокупная ежедневная аудитория станций холдинга превышает 40,9 млн человек, или 27,3% рынка. По данным kartoteka.ru, АО «Медиа плюc» руководит Роман Емельянов — радио- и телеведущий, глава ЕМГ.

В ЕМГ на запрос “Ъ” с предложением прокомментировать ситуацию не ответили. В Delivery Club сказали, что с выводами антимонопольной службы не согласны. «Delivery Club было проведено исследование рынка онлайн-сервисов заказа и доставки готовой еды в России за первое полугодие 2019 года по критерию популярности пользования агрегаторами доставки еды. Результаты такого исследования показали, что мы являемся лидерами в категории „лидеры по пользованию среди агрегаторов еды в России“»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Курмаев полагает, что с высокой степенью вероятности к административной ответственности привлекут АО «Медиа плюс», поскольку компания заключила договор на размещение рекламной информации в эфире с ООО «Румедиа Казань». «То есть формально инициатором рекламного сообщения, в котором содержатся признаки нарушения закона, выступает по договору именно „Медиа плюс“, что на практике является достаточным основанием для привлечения компании к ответственности»,— поясняет господин Курмаев.

Эксперт отмечает, что реклама продвигала услуги не «Медиа плюс», а Delivery Club, но поскольку сервис стороной договора не является, для привлечения его к административной ответственности необходимо установить степень причастности организации к допущенному нарушению, «то есть установить, действительно ли „Медиа плюс“ действовало в интересах компании, какие между ними установлены отношения». Именно для этого, надо полагать, у «Медиа плюс» и были запрошены учредительные документы, полагает господин Курмаев.

Дмитрий Курмаев не исключает, что к административной ответственности могут привлечь и «Румедиа Казань». По статье 14.3 КоАП в равной степени могут быть привлечены и рекламодатель, и рекламоизготовитель, и даже рекламораспространитель, отмечает юрист. Но исходя из того, что УФАС усмотрело признаки нарушения только у компаний «Медиа плюс» и «Деливери клаб», говорить о вероятности наступления негативных последствий для радиостанции эксперт считает преждевременным.

Александр Шакиров