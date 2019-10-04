КБХА взялось за старое

АО «Конструкторское бюро химической автоматики» (КБХА, входит в подконтрольное «Роскосмосу» АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко») подало три иска к московской строительной компании АО «Промэлектромонтаж-СТН» в арбитражный суд Московской области совокупной суммой требований 377 млн руб. В КБХА отказались комментировать суть заявлений. В «Промэлектромонтаже-СТН» сообщили „Ъ“, что КБХА хочет взыскать неустойку за работы, которые «Промэлектромонтаж-СТН» выполнил несколько лет назад. Пользуясь построенными объектами и смонтированным «Промэлектромонтажом-СТН» оборудованием, КБХА не может сдать их в эксплуатацию, из-за чего уже проиграло несколько исков о неустойке «Роскосмосу». С юридической точки зрения вопросы вызывает тот факт, что АО «Промэлектромонтаж» не был привлечен к рассмотрению исков «Роскосмоса» в качестве третьего лица, это ставит под сомнение законность принятых судебных актов.

25 сентября КБХА подало три иска на 209,9 млн руб., 51,5 млн руб. и 116,4 млн руб. к подмосковному АО «Промэлектромонтаж-СТН». Об этом сообщается в картотеке суда. Иски еще не приняты к производству. В КБХА отказались комментировать суть претензий. В «Промэлектромонтаже-СТН» рассказали „Ъ“, что КБХА хочет взыскать неустойку за работы, которые «Промэлектромонтаж-СТН» выполнил несколько лет назад.

«На сегодня все работы выполнены на основании рабочей документации. Реконструированные помещения и смонтированное нами оборудование эксплуатируются КБХА уже около пяти лет. Однако на данный момент заказчик не имеет возможности ввести объекты в эксплуатацию и сдать работы Ростехнадзору. В процессе реализации КБХА вносило слишком большое количество изменений в рабочую документацию. Нужно делать новую проектную документацию и отправлять на экспертизу», — пояснил президент АО «Промэлектромонтаж-СТН» Владимир Дедловский. Теперь КБХА получило решение суда о возмещении неустоек за несдачу объектов в пользу «Роскосмоса» и пытается переложить возмещение убытков на генподрядчика, рассказал господин Дедловский. «Мы с этим не согласны и будем отстаивать свою позицию в суде», — подчеркнул он.

Речь идет о трех исках, поданных в декабре 2018 года «Роскосмосом» к КБХА для взыскания неустоек за просрочку выполнения работ по реконструкции объектов, пояснили в «Промэлектромонтаже-СТН». Согласно документам арбитражного суда города Москвы, сумма требований по трем делам — 86,5 млн руб. при совокупной сумме сделок по договорам реконструкции 543,3 млн руб. 34,93 млн руб. неустойки возникли из-за просрочки выполнения работ по контракту от сентября 2015 года об участии РФ в собственности субъекта инвестиций. Согласно документам суда, стороны договорились, что «Роскосмос» приобретет более 1,58 млн акций КБХА за 158,14 млн руб., а деньги пойдут на работы по «реконструкции и техперевооружению стенда 62». Суд установил, что контракт не был исполнен, КБХА объясняло срыв сроков поздним предоставлением бюджетных средств в 2016–2018 годах, но эти объяснения были признаны необоснованными. Также были удовлетворены иски о взыскании с КБХА 19,98 млн руб. и 31,77 млн руб. по договорам от 2015 года. Сейчас КБХА обжалует решения судов в кассации. В «Роскосмосе» не ответили на запрос „Ъ“, посоветовав обращаться за разъяснениями к КБХА.

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» — научно-производственное объединение, осуществляющее полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей. Занимается разработкой двигателей для ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара», кислородно-водородных двигателей разгонных блоков, а также кислородно-метановых двигателей для перспективных ракет-носителей. Недавно в КБХА были переданы активы Воронежского мехзавода для создания единой структуры АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения», которую возглавит Сергей Ковалев, директор ВМЗ, недавно назначенный на должность исполнительного директора КБХА. Уставный капитал — 4,8 млрд рублей. В 2016 году выручка КБХА составила 3,3 млрд рублей, чистый убыток — 52 млн рублей.

АО «Промэлектромонтаж-СТН» зарегистрировано в Подольске в 2004 году. Уставный капитал — 10 млн руб. Основная сфера деятельности — производство электромонтажных работ. В 2018 году выручка компании составила 3,6 млрд руб., прибыль — 45 млн руб.

У управляющего партнера юридической компании «Максима» Ольги Филатовой вызывает вопросы тот факт, что «Промэлектромонтаж-СТН» не был привлечен к рассмотрению исков «Роскосмоса» в качестве третьего лица: «Это в принципе ставит под сомнение законность принятых судебных актов, поскольку они напрямую касаются имущественных интересов лица, которое и выполняло спорные работы».

Не меньше вопросов у госпожи Филатовой вызывает и тот факт, что заказчик и застройщик при наличии проблем с вводом объекта в эксплуатацию используют такой механизм правовой защиты, как взыскание неустойки. «Как видно из текста судебных актов по иску “Роскосмоса”, начисление неустойки было практически бесспорным — вопрос о причинах пропуска сроков сдачи работ в суде вообще не исследовался, никакой позиции, кроме заявления о снижении неустойки, КБХА до суда не доводил, фактически признавая свою вину в просрочке. Это не слишком согласуется с позицией “Промэлектромонтажа-СТН”, который заявляет о наличии серьезных расхождений между уже построенным и запроектированным объектом. Иначе чем еще объяснить тот факт, что работы, которые должны быть сданы в 2015 году, не сданы до сих пор? А именно об этом говорят тексты судебных актов арбитражного суда Москвы», — отметила Ольга Филатова.

Она добавила, что чаще всего в подобных спорах выигрывает «не самый правый, а самый дотошный в плане сбора и систематизации доказательств»: «АО “Промэлектромонтаж-СТН” предстоит непростое дело. Сегодня бизнесу тяжело отстаивать свой интерес перед госзаказчиком как за столом переговоров, так и в суде».

Мария Старикова, Виталий Коцюба