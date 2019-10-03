Пострадавшие при массовой стрельбе в Лас-Вегасе получат от MGM Resorts $800 млн

Американская сеть отелей MGM Resorts объявила о достижении принципиального соглашения по размеру выплат со всеми истцами, обратившимися в суд после массовой стрельбы в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Как говорится в пресс-релизе компании, общая сумма компенсаций составит от $735 до $800 млн. Точная цифра зависит от числа истцов, которые согласятся с условиями соглашения об урегулировании обвинений. MGM Resorts обещает выплатить все компенсации до конца 2020 года.

«Сегодняшнее соглашение — важный этап в процессе восстановления жертв кошмарных событий 1 октября,— заявил ведущий адвокат истцов Роберт Эглет.— Ничто не сможет вернуть потерянные жизни или стереть те ужасы, что многие пережили в тот день, но это соглашение предоставит справедливую компенсацию тысячам жертв и их семьям».

Напомним, что 1 октября 2017 года в Лас-Вегасе во время ночного музыкального фестиваля местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям. Он стрелял из автомата, находясь в одном из номеров гостиницы MGM Resorts на 32-м этаже. В итоге погибли 58 человек, более 500 были ранены.

Об организаторе самого массового убийства в истории США читайте в материале “Ъ” «"Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший"».

Кирилл Сарханянц