Глеб Никитин поддержал инициативу СК направлять взысканные налоги на дома для сирот

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласен с планами регионального управления СК РФ направлять взысканные с предпринимателей недоимки по налоговым уголовным делам на покупку жилья для детей-сирот. По словам губернатора, за семь месяцев в бюджет Нижегородской области по результатам расследований, проведенных сотрудниками СК, поступило 95 млн руб. При этом в бюджете области 2019 года на покупку жилья для детей-сирот заложено более 715 млн руб.

«Средства, которые приходят в казну региона за счет деятельности Следственного комитета, формируют источники для финансирования данных расходов. Мы обязательно продолжим увеличивать объем выделяемых средств в последующие годы, в том числе, благодаря поступлениям от деятельности Следственного комитета. Аналитически учитывать доходы при планировании расходов бюджетный кодекс не запрещает», – пояснил Глеб Никитин.

Как ранее писал „Ъ-Приволжье“, по подсчетам следственного управления СК РФ по Нижегородской области, взысканных с бизнесменов платежей по налогам хватило бы, чтобы обеспечить домами 150 сирот. Всего по данным СУ СК РФ, в первом полугодии, в бюджет РФ следователям удалось вернуть более 288 млн руб. За это время было возбуждено 36 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов – на 12,5% больше, чем за весь 2018 год. В 2018 году ущерб по делам о неуплате налогов составил 879 млн руб., из них возмещено более 850 млн руб.

Виктория Александрова