Черногория запустила программу выдачи гражданства через инвестиции

Правительство Черногории начало прием заявок для участия в программе получения гражданства через инвестиции, сообщили “Ъ” лица, знакомые с ситуацией. Таким образом, страна вошла в клуб государств с «золотыми» паспортами.

В соответствии с правилами программы гражданство будет предоставляться лицам, инвестировавшим как минимум €450 тыс. в проекты в прибрежном или столичном регионе страны либо €365 тыс. в проекты, расположенные в центральной части страны или на севере. Кроме того, предусмотрены и дополнительные выплаты. Они включают в себя обязательный взнос в созданный в рамках программы фонд (€100 тыс.) и пошлину за получение гражданства (€15 тыс. за себя, €10 тыс. за трех членов семьи и €50 тыс. за каждого дополнительного члена семьи).

Количество участников программы ограничено и составляет 2 тыс. человек. Обязательным условием получения паспорта является успешное прохождение проверки на благонадежность: нынешние власти Черногории стремятся к членству в ЕС и НАТО.

О предстоящем запуске программы было объявлено еще в июле прошлого года, а в марте 2019-го были определены официальные агенты правительства: черногорская Apex Capital Partners, австрийская Anton Group GmbH и швейцарская Henley & Partners.

Один из очевидных недостатков программы — то, что Черногория не является членом ЕС, поэтому ее гражданство (в отличие от мальтийского или кипрского) не дает автоматического права на проживание или работу в других государствах—членах ЕС. Тем не менее паспорт Черногории позволяет безвизовый въезд в 122 страны мира, в том числе в страны Шенгенского соглашения. Преимуществами программы эксперты называют ее стоимость и потенциал вступления страны в ЕС.

Андрей Келекеев