Суд начал рассматривать дело о банкротстве курского производителя шприцев

Арбитражный суд Курской области начал производство по делу о банкротстве местного производителя шприцев, бинтов и медицинских изделий ООО «Эскулап», сообщается в картотеке арбитража. Иск к предприятию, принадлежащему известной в регионе семье Букиных, подало управление Федеральной налоговой службы по Курской области.

В управлении “Ъ-Черноземье” пояснили, что иск был подан из-за долга по налогам и платежам во внебюджетные фонды в 6,6 млн руб., при этом общая задолженность компании перед ФНС превышает 120 млн руб.

В июне 2018 года «Эскулап» уже получал банкротный иск от поставщика, московского ООО «СФ медикал продактс». Причиной стал долг в 1,5 млн руб. Но спустя три месяца «Эскулап» погасил большую часть долга и дело было закрыто.

Подробнее о прошлом иске — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников