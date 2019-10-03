Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков

Парламент Кабардино-Балкарии в четверг, 3 октября, единогласно избрал главой республики Казбека Кокова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября 2018 года. Еще двое кандидатов — директор регионального филиала ПАО «Русгидро» Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев, которые были включены в список для голосования были парламентом отклонены.

Глава Кабардино-Балкарии с 2014 года избирается законодательным собранием республики из трех кандидатов, представленных президентом России на срок пять лет.

Новый руководитель республики был назначен на свою должность в качестве исполняющего обязанности, в сентябре 2018 года, после того, как в отставку подал его предшественник Юрий Коков.

Чем известен Казбек Коков Читать далее

Казбек Коков — сын первого президента КБР Валерия Кокова. По образованию «ученый-агроном», имеет степень кандидата экономических наук. С 1995 года по 2002 год работал заместителем гендиректора Нальчикского халвичного завода. Затем возглавил компанию «Каббалкресурсы». С декабря 2010 года по апрель 2013 года работал в правительстве республики на должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия КБР.

С апреля 2013 года до сентября 2018 занимал должность советника регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал Северо-Кавказский регион.

Подробнее о том, кто претендовал на пост главы КБР, читайте в публикации “Ъ” «К врио добавили директора и министра».

Александра Ларинцева, Пятигорск