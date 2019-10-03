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Банк России получил 2,4 тысячи жалобы на мисселинг

Банк России за февраль–август 2019 года получил 2,4 тыс. жалоб граждан, касающихся мисселинга (непрозрачное навязывание продукта), рассказала заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

«Если говорить о недобросовестных практиках продаж финансовых инструментов, за февраль—август в Банк России поступило 2,4 тыс. жалоб на случаи мисселинга, когда продается один продукт вместо другого»,— сказала она. По ее словам, данные приведены с февраля текущего года, поскольку именно с этого месяца ЦБ стал выделять подобные жалобы. Как отметила Елена Ненахова, 43% жалоб граждан касается договоров инвестиционного страхования жизни.

Вместе с тем, в феврале—июне ЦБ получил 1,8 тыс. жалоб на мисселинг, из-них на ИСЖ пришлось 39,7%. По словам госпожи Ненаховой, ЦБ уже выпустил ряд информационных писем о том, как нужно информировать граждан, в частности о «скриптах» продаж (определенных словах, которые используются при продаже продукта).

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по итогам первого полугодия 2019 года совокупный объем премий в сегменте ИСЖ составил 92,3 млрд руб., что на 32% меньше аналогичного периода прошлого года.

Полина Смородская


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