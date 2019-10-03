Нижегородец обвиняет полицейских в подбросе наркотиков и избиении при задержании

Комитет против пыток (КПП) обратился в Следственный комитет с заявлением о совершении преступления в отношении нижегородца Игоря Крайнова. По словам мужчины, сотрудники пятого отдела полиции подбросили ему наркотики и избили его при задержании.

Как Игорь Крайнов рассказал КПП, вечером 12 сентября он возвращался с встречи на свое рабочее место в здание «Нижполиграфа», чтобы забрать вещи. Во внутреннем дворе, где нет освещения, он увидел приближающихся к нему двух мужчин в гражданской одежде. Они закричали: «Стоять, полиция». Но Игорь Крайнов не принял их за правоохранителей и побежал к освещенному участку. Двое мужчин побежали за ним, но один упал, а второй стал стрелять в воздух. Решив, что за ним все же гонятся полицейские, господин Крайнов забежал в здание и направился к лифтам, где, как он знал, есть камера видеонаблюдения.

У лифтов мужчину догнали сотрудники полиции. По словам Игоря Крайнова, один из правоохранителей ударил его ногой в живот, повалил на землю и надел наручники, затем ударил в пах. Продолжая бить мужчину, полицейские спрашивали, где наркотики. Спустя более полутора часов у Игоря Крайнова произвели личный досмотр, из заднего кармана джинсов полицейские достали пакет более чем с 3 г. наркотика. Обыск позже произвели и по месту жительства мужчины.

Когда Игоря Крайнова доставили в отдел, сотрудник полиции, который его задерживал, сообщил, какую историю должен рассказать мужчина: якобы он увидел на заборе ссылку на телеграмм-канал, через нее заказал наркотики, проехал по полученному адресу, забрал «закладку» и уехал на работу, около которой его задержали сотрудники полиции. «Меня предупредили, если я буду придерживаться этой легенды, мне обеспечат меру пресечения, не связанную с арестом, в противном случае – привлекут по еще одной более тяжкой статье уголовного кодекса»,– рассказал Игорь Крайнов. Его отпустили под подписку о невыезде. Позже врачи зафиксировали у мужчины ушиб правой половины грудной клетки.

«На видеозаписи видно, как Игоря Крайнова без какой-либо необходимости неоднократно бьют, отчетливо запечатлен момент, как полицейский что-то засовывает ему в задний левый карман. По “удивительному стечению обстоятельств” именно в заднем левом кармане полицейские потом “найдут” наркотики при понятных»,– говорит юрист Комитета против пыток Юлия Осипова. Видеозапись также направлена сотрудниками КПП в Следственный комитет.

Анастасия Еремина