«Все происходящее выглядит крушением престижа страны»

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований. Шведский биатлонист опубликовал открытое письмо, в котором призвал дисквалифицировать РУСАДА после того, как Всемирное антидопинговое агентство заподозрило россиян в манипуляциях с данными в Московской лаборатории. На днях глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус признал, что последние серьезные претензии со стороны WADA справедливы, и Россия действительно вполне может пропустить еще одну Олимпиаду. Журналист Виктор Лошак — о том, кто стоит за граблями, на которые в очередной раз наступает наш большой спорт.

В понедельник Юрий Ганус разместил свое письмо на сайте РУСАДА, а во вторник дал пресс-конференцию в «Московском комсомольце». Из всего сказанного и написанного следует грустный вывод: претензии WADA, связанные с изменением данных, содержащихся в базе Московской антидопинговой лаборатории, можно считать справедливыми. И это признание по-своему поразительно, потому что еще свеж в памяти скандал с подменой проб российских спортсменов на сочинской Олимпиаде, в результате которого многие из них лишились медалей, а наша команда не участвовала под собственным флагом в следующих играх. Российское антидопинговое агентство было надолго дисквалифицировано и только-только восстанавливается после скандала. Одним из этапов этого восстановления и была как раз необходимость передачи из Московской лаборатории данных за 2012-2015 годы. Результат этого Ганус прокомментировал так: те, кто принял решение об изменении базы передаваемых данных, даже не смогли оценить тяжесть последствий этого решения.

И тут возникает вопрос. Признание делает руководитель всей российской антидопинговой структуры, значит, за его спиной существуют какие-то неподчиненные ему темные силы, тасующие и корректирующие антидопинговые данные спортсменов. Кто они? Кого конкретно мы должны благодарить, если подозрения WADA приведут вновь к тому, что спортсмены из России окажутся на обочине Олимпийских игр? Когда Ганус пишет «один из ключевых выводов, который можно сделать — нас предали», кого он имеет в виду? Кто предатель?

Вместо определенных ответов могут быть лишь догадки, если вспомнить масштабы сочинской операции по подмене проб, впрочем, так до конца в России и неподтвержденной. В письме Юрий Ганус высказывает мнение, что прошлое дело РУСАДА было московскими следователями просто разрушено. И заметьте, Ганус говорит обо всем этом здесь — в Москве, а не «клевещет, из эмиграции», как это произошло с предшественником Гануса Григорием Родченковым и бегуньей Юлией Степановой.

«Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена». Похоже, что и антирекордам тоже, ведь по масштабам ничего подобного в мире еще не происходило. Мы не отбросили грустное и совсем недавнее прошлое, а будто задались целью подтвердить обидные выводы главы WADA Макларена, написавшего, будто проблема допинга у нас носит не личный, а институциональный характер. Проще говоря, накачкой допингом и подтиранием следов после этого занято государство.

Идеологи настолько нагрузили наш спорт и спортсменов героизмом сражений за родину, что теперь все происходящее выглядит просто крушением престижа страны. Ведь эти парни и девушки у нас не бегают, прыгают или плывут, а «сражаются». В то же время нельзя не понимать, что унизительный формат российского участия в больших соревнованиях чувствует и понимает едва ли не все население страны. Одно из двух: или мы найдем реальных виновников произошедшего, или, как в прошлый раз, включим пропагандистскую глушилку, чтобы обвинить во всем Запад, «руку госдепа» и далее по списку.