4,177 триллиона рублей собрали российские таможенные органы в федеральный бюджет в январе—сентябре 2019 года, сообщила вчера Федеральная таможенная служба. Это на 1,4% меньше, чем было годом ранее: в январе—сентябре 2018-го таможенные поступления составляли 4,238 трлн руб. Некоторое сокращение сборов связано со снижением цен на нефть, которая составляет основу российского экспорта. Средняя цена Urals в январе—сентябре 2019 года была равна $64,15 за баррель, что меньше $70,61 за баррель, фиксировавшихся за тот же период 2018 года. План по перечислениям в бюджет для таможенного ведомства на 2019 год установлен на уровне 5,831 трлн руб. Отдельно в сентябре ФТС собрала 474 млрд руб.