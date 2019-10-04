Вову Езерского ждут в Москве в октябре

27 сентября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Сочи» мы рассказали историю полуторагодовалого Вовы Езерского из Краснодарского края («Вова-огонь», Вера Шенгелия). У мальчика порок развития спинного мозга — Spina bifida. На шестые сутки после рождения спинномозговую грыжу иссекли. Больше врачи по месту жительства ничем помочь не смогли. У Вовы нарушены функции почек и мочевыводящих путей, есть неврологические и ортопедические проблемы. Ему необходимо обследование под контролем междисциплинарной команды специалистов, чтобы определить тактику лечения и реабилитации. Рады сообщить: вся необходимая сумма (986 400 руб.) собрана. Родители Вовы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 27 сентября 130 745 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Сочи», «Коми Гор», «Тамбов», «Вологда», «Марий Эл», а также 167 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 42 детям на 20 469 121 руб.