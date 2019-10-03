Следствие отметило «Юбилейный»

Саратовская полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ЖСК «Юбилейный» по факту использования ими полномочий вопреки интересам компании (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году работники жилищно-строительного кооператива заключили договоры долевого участия с ООО СК «Стройкомплекс 2002» и передали обществу квартиры на 51 млн руб., однако средства так и не были перечислены ЖСК, из-за чего здание до сих пор не было достроено. Председатель кооператива Дмитрий Богословский говорит, что его пока не извещали о возбуждении уголовного дела.

По результатам проверки прокуратуры Саратовской области следователи СЧ СУ управления МВД России Саратову возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации) в отношении неустановленных сотрудников ЖСК «Юбилейный». Кооператив с 2015 года строит дом на улице Менякина, 1а.

Следствие полагает, что из-за неправомерных действий работников ЖСК потерял почти 51 млн руб., что не позволило кооперативу достроить дом.

Прокурорская проверка установила, что с мая по декабрь 2015 года «неустановленные должностные лица, выполняющие управленческие функции», ЖСК «Юбилейный» заключили договор долевого участия с ООО СК «Стройкомплекс 2002» на сумму 50,9 млн руб. По соглашению сторон, СК «Стройкомплекс 2002» перешли квартиры, которые компания реализовала физическим лицам. Сколько объектов недвижимости получил «Стройкомплекс 2002», в правоохранительных органах не уточняют. Всего было совершено четыре сделки: две состоялись 18 мая 2015 года на 11,8 млн руб. и на 10 млн руб., в июне 2015 года заключен договор на 10,9 млн руб., и в декабре 2015 года — на 18,1 млн руб.

«Как установлено проверкой, оплата по указанным выше договорам ООО СК „Стройкомплекс 2002“, несмотря на подписанные акты, не произведена»,— отметили в ­прокуратуре.

Отсутствие выплат, по данным силовиков, подтверждается банковской выпиской по движению денежных средств ЖСК «Юбилейный», результатами проведенного бухгалтерского анализа, а также проверкой финансовохозяйственной деятельности кооператива, проведенной специалистом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской ­области.

«В ходе проверки были опрошены председатель ЖСК „Юбилейный“ Дмитрий Богословский, а также бухгалтер кооператива, которые также подтвердили, что денежные средства за данные помещения не поступали, оплата не производилась»,— пояснили „Ъ“ в областной прокуратуре. Дом должен был быть сдан летом 2017 года, но из-за отсутствия средств до сих пор не был завершен. Администрация Саратова дважды продлевала разрешение на строительство: до 7 июля 2018 года, затем до 7 июля 2020 года.

ЖСК «Юбилейный» был создан в феврале 2014 года. По данным «СПАРК Интерфакс», в число учредителей входят Татьяна Майхир, Римма Сатушина, Борис Хутиев, Евгений Шелеметьев, Наталья Шелеметьева. Кооператив строит один дом, состоящий из пяти блок-секций от 12 до 16 этажей, на улице Менякина, 1а.

В феврале этого года председатель ЖСК Дмитрий Богословский получил предостережение от прокурора области Сергея Филипенко за затягивание сроков строительства многоквартирного дома.

«Комплекс не относится к проблемным, однако существенное затягивание сроков сдачи и ввода в эксплуатацию создает угрозу нарушения обязательных для исполнения требований закона о долевом участии в строительстве»,— отметили в прокуратуре.

ООО СК «Стройкомплекс 2002», принадлежащее Ильхаму Джафарову, признано банкротом 10 июля 2018 года по заявлению покупателя квартиры в доме на Менякина 1а ­Натальи Семежевой. «Стройкомплекс 2002» задолжал ей 1,2 млн руб. В августе 2017 года ЖСК «Юбилейный» подавал иск о взыскании со «Стройкомплекса 2002» 158,7 млн руб. Дело так и не было рассмотрено из-за того, что истец не явился в суд.

Председатель ЖСК «Юбилейный» Дмитрий Богословский сказал „Ъ“, что его пока не проинформировали о возбуждении уголовного дела. «Я знаю, что была проверка по этому факту, но меня в полицию никто не вызывал, поэтому мне пока сказать нечего»,— отметил господин Богословский. Он также затруднился сказать, сколько кооператив передал ООО СК «Стройкомплекс 2002» квартир, отметив, что их было «где-то от 20 до 30».

Отметим, в этом году были направлены в суды четыре уголовных дела, возбужденных на основании проверок областной прокуратуры в сфере долевого строительства. Генеральный директор АО «Стройинтерсервис» Вячеслав Булатов обвиняется в мошенничестве и использовании полномочий вопреки интересам компании, директор ЖСК «Оптимист» Владимир Белич — в мошенничестве, использовании полномочий вопреки интересам компании и легализации денежных средств, Владимир Козук и Денис Молотягин обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств по делу НПП «Единство Поволжья», а также передано в суд дело в отношении трех пайщиков ЖСК «Звездный».

Сергей Петунин