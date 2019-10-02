Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго». Информацию подтвердили также в «Интер РАО».

«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате»,— сказал представитель компании «РИА Новости».

Напомним, в ноябре 2015 года «Укрэнерго» прекратило импорт электроэнергии из России. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из России и Белоруссии. После этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».

Подробнее о решении прекратить поставки электроэнергии в 2015 году — в материале “Ъ” «Украина прекратила энергоимпорт».