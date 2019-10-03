«Астон» выжмет южный лен

Донской производитель растительных масел «Астон» совместно с бельгийской семейной фирмой Vandeputte Huilerie SA построит завод по производству льняного масла в Ростовской области. Инвестиции в проект составят более 1,5 млрд руб. По словам гендиректора и владельца «Астона» Вадима Викулова, мощностей предприятия будет достаточно для переработки всего льна, выращиваемого на юге России, при этом доминирующим направлением сбыта продукции будет экспорт. Эксперты говорят о перспективности проекта с учетом высокого спроса на льняное масло на мировых рынках.



Компания «Астон» и бельгийская Vandeputte Huilerie SA реализуют проект по строительству в Азовском районе Ростовской области завода по переработке льняного семени и производству льняного масла. Об этом сообщила пресс-служба «Астона». Партнеры на паритетной основе создали совместное предприятие под названием ASVA. Его совет будет состоять из представителей российской и бельгийской сторон.

Инвестиции в строительство завода, который расположится в Новоалександровской промзоне, составят более 1,5 млрд руб. Предприятие планируют запустить осенью 2020 года.

Согласно сообщению пресс-службы российской компании, новый завод «станет первым специализированным предприятием по переработке льняного семени в России».

«В стране существуют небольшие производства, перерабатывающие различные семена масличных культур. Наш проект предполагает специализацию на льне»,— пояснил “Ъ-Юг” Вадим Викулов.

Мощность будущего производства в компании не называют. По словам господина Викулова, ее будет достаточно «для переработки всего льна, выращиваемого на юге России».

Согласно данным, опубликованным на сайте «Экспертно-аналитический центр агробизнеса», в 2018 году валовой сбор масличного льна в Ростовской области составил 65,3 тыс. т. Это третий показатель среди регионов с долей 10,9% от общего сбора в России (598,4 тыс. т). При этом в прошлом году область стала лидером по площадям, отданным под масличный лен,— 98,8 тыс. га, увеличив их на 15,5% по сравнению с 2017 годом. В целом по России в 2018 году этой культурой было засеяно 745,6 тыс. га (рост на 31,1% относительно предыдущего года).

Сейчас на сайте агентства «Зерно онлайн» производители предлагают на продажу масличный лен по цене 21–26 тыс. руб. за тонну. Маслозаводы продают тонну готового продукта за 47–49 тыс. руб.

По словам Вадима Викулова, в структуре сбыта продукции нового завода «экспорт будет доминировать». Это обусловлено, в частности, тем, что пока льняное масло «не стало частью культуры питания нашего потребителя», говорит бизнесмен.

По данным, предоставленным “Ъ-Юг” Масложировым союзом России, в 2018 году из страны было экспортировано 7,9 тыс. т льняного масла при общем объеме производства около 25 тыс. т.

Генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает высокий спрос на льняное масло и семена льна со стороны стран ЕС, Китая и Вьетнама. При этом эксперт ожидает рост спроса в течение трех-пяти лет как в России, так и на внешних рынках. «В целом проект “Астона” и Vandeputte Huilerie SA выглядит достаточно перспективным. Вероятней всего, его поставки будут ориентированы на страны ЕС и Северной Африки с учетом логистики и доминирования сибирских производителей в структуре экспорта в КНР»,— считает эксперт.

Помимо употребления в пищу, льняное масло используется в качестве компонента в производстве различной продукции, в частности средств гигиены и косметики.

«Астон» — один из крупнейших переработчиков масличных культур в России, третий по величине экспортер российского зерна. В состав компании входят предприятия по производству растительного масла в Миллерово и Морозовске (Ростовская область), заводы по производству крахмала и сиропов в Рязанской и Владимирской областях.

Бельгийская семейная компания Vandeputte Huilerie SA основана более 130 лет назад, занимается производством льняного масла и продуктов из него, в частности мыла.

Вадим Водолазов