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Фото: Межгосударственный авиационный комитет

Авиакатастрофу SSJ 100 оценили по Уголовному кодексу

Предъявлено обвинение командиру экипажа

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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение Денису Евдокимову, командиру экипажа самолета SSJ 100, который потерпел крушение в мае при посадке в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек. По версии СКР, пилот допустил нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.


«Предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.— Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц)».

По версии следствия, 5 мая господин Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево». «Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести»,— сообщили в СКР.

«"Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование. Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций. "Аэрофлот" в очередной раз призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования»,— сказали, в свою очередь, в авиакомпании.

Как рассказывал ранее “Ъ”, экипаж самолета, направлявшегося в Мурманск, вылетел из Шереметьево в 18:03, на его борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. После взлета лайнер попал в грозу. После попадания молнии в самолет была нарушена связь, и экипаж принял решение о возвращении в аэропорт.

Сесть с первой попытки экипаж не смог. Пилоты запросили у диспетчера «орбиту» или право встать на некоторое время в «зонку ожидания», как выразился один из них, чтобы там получше подготовиться к посадке в ручном режиме. В 15:24 лайнер, как показали самописцы, благополучно вышел к точке начала посадочной прямой — глиссады, расположенной в 9 км от торца взлетно-посадочной полосы, и начал снижение к ней. Однако еще через 4 минуты сработала сигнализация, предупреждающая экипаж об опасном сдвиге ветра у земли. Еще через 5 минут, когда лайнер находился на высоте 82 м от земли, система предупредила пилотов о том, что они прошли так называемую высоту принятия решения. При посадке самолет «заскакал» по взлетно-посадочной полосе. После третьего отскока у лайнера, как уже сообщалось, подломились стойки шасси, а в результате дальнейшего разрушения конструкции наружу выплеснулись тонны керосина, которые мгновенно вспыхнули.

После того как самолет остановился на полосе, часть пассажиров удалось эвакуироваться. 41 человек — в основном те, кто находился в сгоревшей хвостовой части самолета,— погиб.

Александр Александров, Герман Костринский


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