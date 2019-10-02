В Октябрьске возбуждено дело по факту сбыта контрафактного алкоголя

02 октября, среда
В Октябрьске возбуждено уголовное дело по факту сбыта контрафактного алкоголя. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В апреле 2019 года местный житель приобрел в целях сбыта 7000 стеклянных бутылок немаркированной алкогольной продукции объемом 0,5 л,
Среди бутылок были бутылки с этикетками «Гжелка», «Тамбовский Волк» , «Родник Сибири», «Талая», «FinskySilver» . Алкоголь сбывался в гаражном массиве. Прокуратурой Октябрьска возбужденно уголовное дело по факту сбыта контрафактной продукции. На данный момент ведется дознание.