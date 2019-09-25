Volvo представит первый серийный электромобиль 16 октября

Компания Volvo представит свой первый серийный электромобиль 16 октября 2019 года.

Как сообщает шведский автопроизводитель, новинка будет создана на базе серийного компактного кроссовера Volvo XC40. Из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания у машины была полностью переработана передняя часть, а также днище, которое потребовало усиления для размещения и защиты аккумуляторов. Доработка коснулась и задней части автомобиля, где размещены элементы электрической трансмиссии.

Электрический Volvo XC40 также станет первой моделью марки с комплексом Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), который представляет собой масштабируемую систему из множества радаров, камер и ультразвуковых датчиков. В будущем ADAS ляжет в основу полноценного автопилота Volvo.

Напомним, премьера базового Volvo XC40 с двигателями внутреннего сгорания состоялась в сентябре 2017 года.