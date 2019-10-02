Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре. Инициировала процедуру отзыва компания «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», являющаяся держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат «Зантак».

«Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед", Индия, использованную в производстве вышеперечисленных серий лекарственного препарата»,— говорится в сообщении Росздравнадзора (.pdf).

Ранитидин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Несколько дней назад Государственное агентство Литвы по контролю за лекарственными средствами (VVKT) ввело запрет на продажу в стране лекарств, активным веществом в которых заявлен ранитидина гидрохлорид. В активном веществе обнаружили примеси N-нитрозодиметиламина — гепатотропного яда, признанного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека, сообщает «Sputnik Литва». Затем лекарство с ранитидином из Индии отозвали в большинстве стран Европы.