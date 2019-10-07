Марокко для своих

Несмотря на XXI век, многое на улицах Марокко остается неизменным: те же ремесленники, традиционные одежды и яркие цвета, которые давно стали приметой этой страны.

Фото: Александр Петросян Текст: Кирилл Журенков

Советский штамп «страна контрастов» легко применим к Марокко: здесь в одном из роскошных отелей-риадов может отмечать свое 60-летие Мадонна и одновременно здесь же на улице перевозят баллоны с газом на… осликах. Или вот еще пример: ежегодно в Марокко бывает 12,3 млн туристов (рост въездного туризма — на хорошие 6–8 процентов ежегодно). И в то же время здесь высокая безработица (9,8 процента за 2018 год), с которой, правда, честно борются власти. Всемирный банк даже выделил стране 55 млн долларов на поддержку занятости среди молодежи, которая, как водится, страдает больше других. А эксперты уже отметили, что разница в доходах в Марокко больше, чем где-либо еще в Северной Африке. Наверное, именно бедностью объясняется и то, что Марокко — среди антилидеров рейтинга честности стран (на честность местных жителей проверяли, разбросав по всему миру 17 тысяч кошельков, результаты — в журнале Science).

Заметны ли контрасты на улицах? Туристам, пожалуй, не очень: для них Марокко — это прежде всего стандартный «гостевой набор». Факиры, сказители, заклинатели змей, танцоры, потом кус-кус, финики и экзотичные загородные ландшафты (не случайно здесь снимали «Царство небесное», «Игру престолов», «Мумию» и прочий Голливуд)… А вот настоящая марокканская жизнь идет вдали от этих, прямо скажем, стандартных маршрутов. В объектив фотографа «Огонька» как раз попала такая жизнь — сразу в нескольких крупных городах.