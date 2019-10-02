Выкуп имущества РЖД и строительство трамвайной линии в Перми оценили в 3 млрд рублей

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета края на 2020–2022 годы, предлагается выделить 3,18 млрд руб. на строительство трамвайных путей между станцией Пермь I и Пермь II. Среди прочего запланировано изъятие участков у РЖД.

На эти цели предлагается направить в 2020 году 2,25 млрд руб. и 936 млн руб. в 2021 году.

В записке уточняется, что указанный объем средств определен исходя из предварительной сметной стоимости строительства трамвайных путей и предварительной рыночной стоимости выкупного имущества.

На закрываемом участке железной дороги планируется построить 4,5 км трамвайных путей.