Хабаровскую краевую думу возглавила ректор вуза Ирина Зикунова

Избранные в сентябре депутаты законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва на своем первом заседании сегодня, 2 октября, избрали спикером Ирину Зикунову, прошедшую в региональный парламент от ЛДПР, сообщили “Ъ” в пресс-службе думы. В результате выборов 8 сентября 30 мест из 36 в Хабаровской краевой думе получила ЛДПР (56,12% голосов по партийным спискам). Эта же партия выиграла 22 из 24 одномандатных округов.

Госпожа Зикунова переходит на этот пост с должности руководителя (врио ректора) Хабаровского государственного университета экономики и права. Она получила 29 голосов из 33. Ее конкурент коммунист Сергей Ильин набрал три голоса. Один депутат воздержался. Ранее Хабаровской краевой думой руководили мужчины.

Первым зампредом избран глава фракции ЛДПР в думе Сергей Зюбр.

Также в думе сообщили, что вопрос о наделении полномочиями представителя краевого парламента в Совете федерации РФ был снят с повестки первого заседания. Кандидатуры проходят обсуждение.

Слагающий с себя полномочия сенатор Виктор Озеров так прокомментировал “Ъ” ситуацию в краевой думе: «Главное — создать коллектив. И, конечно, надо наладить отношения с исполнительной властью: каждая ветка власти должна быть сильной сама по себе, а не за счет другой, нельзя допускать вмешательства исполнительной власти в вопросы думы вне ее компетенции, не размениваться по мелочам. А с другой стороны, надо, чтобы не получилось, как в прошлой думе: Вячеслав Иванович (Шпорт, бывший губернатор, "Единая Росссия".— “Ъ”) представит вопрос (на рассмотрение.— “Ъ”), и у всех фракций вопросы возникают, только не у единороссов».

Эрнест Филипповский, Хабаровск