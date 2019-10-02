В Перми появится трехсекционный трамвай

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, вчера на совещании у губернатора Максима Решетникова администрация Перми и краевые власти определили параметры закупки трамваев для нужд МУП «Пермгорэлектротранс». На первых порах будет закуплена опытная партия — из трехсекционного трамвая и восьми одинарных вагонов. Стоимость закупки пока не определена.

Отметим, что трехсекционные трамваи производят оба потенциальных поставщика вагонов для нужд МУП «Пермгорэлектротранс» - столичное ООО ПК «Транспортные системы» и свердловское АО «Уралтрансмаш».

Напомним, в июле власти Перми собирались объявить закупку на поставку трамваев. Всего планировалось купить 35 вагонов за 1,1 млрд руб. Однако закупку так и не объявили.

По договоренности администрации Перми и краевого правительства в течение трех лет будет обновлен транспортный парк города. Помимо автобусов, для нужд ПГЭТ решили купить трамваи. На линии каждый день выходят 83 трамвая, около десяти остаются в резерве. Средний возраст пермских трамваев — 18 лет. Власти планировали обновить примерно треть парка.