«Локомотив» пропустил от очень дорогого

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» у себя дома проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2. Первый гол гостей, оказавшийся для них победным, забил 19-летний португальский нападающий Жоау Фелиш, чей переход в испанский клуб из «Бенфики» стал самым дорогим европейским трансфером минувшего лета.

По сравнению с «Байером», который «Локомотив» в первом туре смог переиграть на чужом поле, «Атлетико», конечно, выглядел совсем иным, более классным соперником. Иначе и быть не могло, ведь по трансферной стоимости состава — €872,5 млн — он на €8 млн превосходит даже туринский «Ювентус» с Криштиану Роналду, выступающий в этой же группе.

Неудивительно, что гости сразу же взвинтили темп, вынуждая «Локомотив» обороняться. А самый опасный момент в первом тайме «Атлетико» создал на 19-й минуте, когда Диего Коста после розыгрыша углового не смог поразить ворота с двух метров, так как мяч срезался у него с ноги. В паре других эпизодов железнодорожникам сопутствовало везение, еще несколько раз их выручал вратарь Гильерме. Ну а перед самым свистком на перерыв хозяева провели очень быструю контратаку, завершившуюся ударом Брайана Идову, вышедшего на замену вместо Рифата Жемалетдинова. И это уже немного напоминало матч с «Байером», в котором «Локомотив» дважды использовал свои шансы.

Однако в начале второго тайма удача все-таки изменила хозяевам поля, а 19-летний форвард «Атлетико» Жоау Фелиш, перешедший минувшим летом в испанский клуб из «Бенфики» за €126 млн (кстати, это был самый дорогой трансфер минувшего лета в Европе), продемонстрировал мастерство игры на добивание. После того как на 48-й минуте Гильермо парировал первый удар талантливого португальского тинейджера, мяч встретился с его левой ногой и отправился в ворота.

«Локомотив» прибавил в остроте, но прорвать оборону «Атлетико» в этот поздний вечер ему оказалось не по силам. Более того, еще через десять минут мадридцы удвоили свое преимущество. Это произошло на финише контратаки, которая стартовала после углового в исполнении хозяев и ошибки Владислава Игнатьева. В данном случае отличился ганский опорник Томас Партей, получивший передачу от забытого на правом фланге Диего Косты.

Нынешний «Локомотив» — команда серьезная. И даже в такой ситуации подопечные главного тренера Юрия Семина не выглядели обреченными. На 73-й минуте Гжегож Крыховяк с правой ноги зарядил из выгоднейшей позиции, но попал в Яна Облака. А на 89-й минуте мяч после удара головой Дмитрия Баринова чиркнул по перекладине. В компенсированное время могли отличиться обе команды, но счет так и не изменился. Гости победили абсолютно заслуженно, на классе, но и абсолютно безнадежным это фиаско «Локомотива» не назовешь.

В другом матче второго тура в группе D «Ювентус» на своем поле разгромил «Байер» — 3:0. Таким образом, на данный момент «Ювентус» и «Атлетико» набрали по 4 очка, «Локомотив» — 3, «Байер» очков не имеет. В третьем туре 22 октября «Ювентус» принимает «Локомотив», а «Атлетико» — «Байер».

Арнольд Кабанов