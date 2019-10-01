На территории России без объяснения причин заблокировали «Фергану»

Информационное агентство «Фергана» сегодня вечером, 1 октября, сообщило, что его сайт был заблокирован Роскомнадзором на территории РФ. В редакции заявляют, что причины блокировки неизвестны.

«Мы не получали никаких предупреждений. Мы понятия не имеем, к какой именно информации, опубликованной у нас, и у кого возникли претензии. Но Роскомнадзор уже поспешил внести нас в реестр и ограничил доступ к странице,— говорит главный редактор "Ферганы" Мария Дубнова.— Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения».

В редакции уточняют, что «до сих пор у "Ферганы" с Роскомнадзором был только один конфликт — и тот еще находится в стадии решения». 2 октября суд будет рассматривать вопрос о том, нужно ли штрафовать главного редактора издания за то, что «Фергана» не указала, что туркменское «Общество свидетелей Иеговы» запрещено в РФ. При этом редакция ссылается на тот факт, что туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории России.

ИА «Фергана» существует с 1998 года, издание рассказывает о постсоветской Центральной Азии и о жизни трудовых мигрантов в России. В разное время блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии. На сегодняшний момент издание заблокировано только в Туркмении.

Александр Черных