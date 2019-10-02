Wildberries пришла к самозанятым

Интернет-ритейлер Wildberries готов продавать на своей площадке товары самозанятых россиян. В первую очередь речь идет о производителях одежды, обуви, аксессуаров и сувениров. По такому же принципу работает китайский маркетплейс AliExpress. За счет мелких производителей Wildberries может увеличить количество поставщиков до 18 тыс. Но, предупреждают участники рынка, проблема может возникнуть с контролем качества товаров, выпускаемых самозанятыми гражданами.

Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами и планирует привлечь таким образом к 2020 году до 3 тыс. новых партнеров, сообщил “Ъ” директор по развитию компании Вячеслав Иващенко. Работа с малым бизнесом — часть стратегии ритейлера на 2019 год, сейчас с ним работают 15 тыс. поставщиков, из них 9 тыс.— представители малого и среднего бизнеса, отмечает он. Среди тех, кто сможет работать с Wildberries, господин Иващенко перечисляет в первую очередь начинающих производителей одежды, обуви, аксессуаров и сувениров.

Взаимоотношения с поставщиками, в том числе самозанятыми, происходят в электронном виде на специальном портале. В марте 2019 года компания снизила для партнеров комиссию с 38% до 19%, а в июле начала открывать центры экспертизы, объединяющие образовательные и логистические функции для поставщиков.

По данным главы ФНС Михаила Мишустина, в сентябре 2019 года в РФ было зарегистрировано 201 тыс. самозанятых — это жители Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Эти регионы участвуют в пилотном проекте по налогу на профессиональный доход (НПД). Это налог предполагает специальную ставку: 4% при получении денег от физических лиц и 6% — от юридических, но годовой доход должен быть не более 2,4 млн руб.

Продукцию мелких производителей, но только из Китая продает AliExpress. По этому пути Wildberries идет не случайно, так как это позволит онлайн-ритейлеру расширить ассортимент уникальными товарами, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, таким образом Wildberries получит сильное конкурентное преимущество, а малые поставщики будут очень заинтересованы в работе с такой крупной площадкой. По собственным данным, онлайн-магазин продает до 500 тыс. единиц товаров ежедневно.

Представитель онлайн-площадки Ozon Сергей Кучушев отмечает, что самозанятые — уже популярный в стране формат, а с масштабированием на другие регионы их станет еще больше. По его словам, самозанятые уже могут работать с компанией в разных сферах: от продаж до курьерской доставки. Коммерческий директор маркетплейса Goods, входящего в группу компаний «М.Видео-Эльдорадо», Константин Маслов также не исключает, что в будущем они начнут сотрудничать с самозанятыми.

Господин Кучушев добавляет, что с помощью электронной коммерции небольшие предприниматели значительно расширяют географию присутствия за пределы своего региона. Работая с самозанятыми поставщиками, предостерегает господин Маслов, Wildberries необходимо уделять большое внимание контролю качества товаров и проработке вопросов с возвратами.

Wildberries в августе 2019 года стал крупнейшим фешен-ритейлером в России, онлайн-площадка была основана в 2003 году Татьяной и Владиславом Бакальчук. Сейчас на ней можно приобрести практически любые товары: от бытовой химии и одежды до ювелирных изделий и электроники. По собственным данным, в 2018 году оборот Wildberries вырос на 72%, до 118,7 млрд руб. В январе этого года Forbes оценил состояние госпожи Бакальчук более чем в $1 млрд, разместив ее на второй строчке в рейтинге богатейших женщин страны.

Никита Щуренков